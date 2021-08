Die Börse erinnert gerade wieder einmal spektakulär an das Prinzip, dass auf ihr nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft gehandelt wird. Und dort sollte man mit diesen vier Aktien gutes Geld verdienen.

Heiß wie beim Wetter ist es derzeit auch an der Börse. Denn abgesehen von den üblichen Verdächtigen Inflation und Corona-Infektionsgeschehen sowie abgesehen von den verschreckenden Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung, die Nachhilfeanbietern soeben das Geschäft brutal gestoppt hat, bringen nun einfach die Quartalszahlen der Konzerne Wahrheit auf den Tisch. Und die muss nun einmal in jedem einzelnen Fall neu verdaut werden.

Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen: die Zahlen sind meistens nicht nur gut, sondern fantastisch. Aber zum Einen sind auch die Erwartungen auf Rekordniveau gestiegen. Und zum Anderen wird man gerade wieder an das Grundprinzip der Börse erinnert, dass ihr die Vergangenheit ziemlich egal ist, weil sie die Zukunft handelt.

Vor diesem Hintergrund verwundert auch nicht, dass die Reaktionen auf die Quartalsergebnisse bisher so ausfielen, wie sie ausfielen. Nehmen wir die US-Techgiganten: Apple hebt trotz Rekordergebnis nicht ab, Google schon. Microsoft immerhin kurz, dafür Facebook wieder nicht, weil man nach dem sensationellen Lauf daran erinnert hat, dass es nicht immer so weitergehen werde. Bei Amazon detto, weshalb die Aktie am Freitag um sieben Prozent abstürzte.

Unabhängig davon ist angesichts des Sommers die Luft auch bei den Anlegern ganz einfach etwas raus. „Das Börsenjahr 2021 war bislang außergewöhnlich ruhig“, heißt es in einer Aussendung von JPMorgan Asset Management. Nun könnte die zweite Jahreshälfte „noch einige unangenehme Wochen mit sich bringen“. Jedoch sieht auch JPMorgan keinen Grund für Pessimismus. Denn „grundsätzlich geht es sowohl ökonomisch als auch an den Märkten weiter aufwärts – nur eben etwas holpriger als bisher“.

Der August wird wohl keine großen Sprünge bringen. Erst im September ist mit mehr Dynamik zu rechnen. Dafür muss man sich nicht jetzt schon rüsten. Aber man kann. Etwa mit folgenden vier Aktien.