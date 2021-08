Die Crux mit der Nachhaltigkeit: Für die Guten wird es knapp

Drucken



Kommentieren Hauptbild • In vier Jahren wollen die großen Modefirmen nur noch nachhaltige Baumwolle verwenden. Doch es gibt nicht genug davon. • Getty Images

Staaten und Konzerne wollen grün und gut werden. Aber nicht alle werden ihr Versprechen einlösen. Die Ressourcen für den Öko-Boom sind rar, die Nachhaltigkeitslücke wächst.