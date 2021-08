LGT treibt Privatbank-Konsolidierung voran

Die LGT schließt die im Vorjahr angekündigte Übernahme des UBS-Private Banking in Österreich ab. Die Liechtensteiner werden so zum größten Player am heimischen Markt.

In der Nacht auf Sonntag wurden die finalen Unterschriften getätigt. Nun gehe es darum, die beiden Unternehmen so schnell wie möglich zusammenzuführen, sagt Meinhard Platzer, Chef der LGT Bank Österreich, im Gespräch mit der „Presse“. Denn nun wurde die bereits im Dezember 2020 angekündigte Übernahme des Privatbanken-Geschäfts der UBS in Österreich abgeschlossen. Die LGT steigert damit die von ihr veranlagten Kundengelder von 12,4 auf 17 Milliarden Euro.