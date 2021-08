Coronawende an der Algarve: Portugal macht wieder auf

(c) imago images/Xinhua (Pedro Fiuza via www.imago-images.de)

Die Delta-Welle, die aus Großbritannien in das Land geschwappt ist, ebbt ab – was auch der raschen Kampagne zur Immunisierung der Bevölkerung zu verdanken ist. Die Fallzahlen sinken selbst in den Tourismus-Hotspots, die Öffnungszeiten der Gastronomie werden normalisiert.

Madrid/Lissabon. Aufatmen in Portugal: Das Atlantik-Ferienparadies, das als erstes Land auf dem europäischen Kontinent von der Delta-Variante erfasst worden war, scheint den Scheitelpunkt dieser neuen Coronawelle überstanden zu haben. Offenbar zeigen die Mitte Juni eingeführten neuen Beschränkungen Wirkung. Die Infektionskurve sinkt seit einigen Tagen deutlich. Premier António Costa kündigte deswegen an, dass das Land am Atlantik vom 1. August an wieder die Öffnung wagt.