Kantersiege von Salzburg und Sturm, Austria holt ersten Punkt

Meister Salzburg deklassierte Ried mit 7:1, auch Sturm gewann beim WAC klar. Neues Schlusslicht ist Rapid.

Red Bull Salzburg hat als einzige Mannschaft die ersten zwei Spiele der neuen Fußball-Bundesligasaison gewonnen. Der Meister und neuerliche Titelfavorit deklassierte am Sonntag die SV Ried mit 7:1 (2:0) und steht weiter an der Tabellenspitze. Sturm Graz besiegte den WAC mit 4:1 (4:1).

Austria Wien holte drei Tage nach dem Ausscheiden in der Conference-League-Qualifikation den ersten Punkt. Die Wiener kamen im Heimspiel gegen WSG Tirol zu einem 1:1 (0:1) nach Rückstand. Neuer Tabellenletzter ist Rapid, das sich am Samstag vom LASK mit einem 1:1 getrennt hat. Die Admira fertigte Austria Klagenfurt mit 4:0 ab, Altach holte in Hartberg einen 2:1-Sieg.

(APA)