Zeitungsbericht: Marcel Hirscher und seine Frau Laura trennen sich

Nach drei Jahren dürfte die Ehe von Skistar Marcel Hirscher und seiner Frau Laura Moisl zu Ende gehen, berichtet die „Kronen Zeitung“.

Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher und seine Frau Laura Moisl gehen nach einem Online-Bericht der "Kronen Zeitung" vom Sonntagabend in Zukunft getrennte Wege. "Wir gehen in gutem Einvernehmen auseinander. Der Rest ist Privatsache. Und Laura und ich bitten, diese Privatsphäre auch zu respektieren", zitierte die "Krone" den Salzburger. Hirscher und Moisl hatten 2018 auf Ibiza geheiratet, sie haben miteinander ein Kind.

Hirscher hatte sich vor wenigen Tagen bei der Romaniacs-Motorrad-Rallye in Rumänien einen Beinbruch sowie einen Riss des Syndesmosebandes zugezogen. Der Salzburger wurde nach seinen Angaben vor Ort bestmöglich und sehr rasch versorgt. Bereits sechs Stunden nach dem Unfall war er wieder in Österreich, wo die Fibula-Fraktur im Spital in Salzburg operiert und weiter behandelt wurde. Hirscher soll die Klinik bereits am Freitag wieder verlassen haben.

