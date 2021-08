Schiaparellis Friedenstaube fliegt für den guten Zweck

Die Brosche, die Lady Gaga bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden getragen hat, ist nun auch im Handel frei verfügbar.

Als Lady Gaga bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden am 20. Jänner die Nationalhymne sang, wurde sie von Schiaparelli eingekleidet. Auf ihrer Jacke trug die Sängerin damals eine Brosche aus gehämmertem Gold in Form einer Taube, die einen Olivenzweig im Schnabel trägt.

Diese Friedenstaube ist ab sofort über das Luxushaus Schiaparelli in Gold und in Weiß käuflich zu erwerben. Alle gesammelten Gelder kommen Lady Gagas „Born This Way Foundation" zugute, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die psychische Gesundheit junger Menschen einsetzt.

Die Taube hat für die Marke Schiaparelli eine lange Geschichte. Beeinflusst von den Künstlern des Dada und des Kubismus verwendete schon die Gründerin Elsa Schiaparelli in ihren Entwürfen surrealistische Bilder der Meister ihrer Zeit wie die Taube.

Eine anderes auffälliges Stück erregte erst kürzlich bei den Festspielen in Cannes die Aufmerksamkeit der Fotografen. Bella Hadid führte eine Lungen-Messingkette des Hauses aus.

Bella Hadid in Cannes (c) imago images/ZUMA Wire (Mickael Chavet via www.imago-images.de)

(sh)