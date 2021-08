Zum ersten Mal gibt es bei den olympischen Spielen zwei Sieger in einer klassischen Disziplin. Der Italiener Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim aus Katar schafften beide 2,37 Meter im Hochsprung.

Noch nie zuvor gab es in einer klassischen olympischen Disziplin zwei Olympiasieger. Der Italiener Gianmarco Tamberi und Weltmeister Mutaz Essa Barshim aus Katar übersprangen in Tokio beide 2,37 Meter und scheiterten dann jeweils an 2,39 Meter. Beide hatten die gleiche Anzahl von Fehlversuchen.

Also durften sie selbst entscheiden, wie sie den Wettkampf zu Ende bringen möchten. Tamberi und Barshim einigten sich, den Sieg zu teilen. Damit gibt es zwei erstmals Goldmedaillen und keine Silbermedaille. Dritter wurde der Belarusse Maxim Nedasekau, der ebenfalls auf 2,37 m kam.

Schon 2012 hatte Bashim Bronze und Silber für Katar geholt. Nun sorgte er für die zweite goldene Medaille in der Landesgeschichte. Für den Italiener Tamberi ist es die allerste Olympia-Medaille.

Katars Mutaz Essa Barshim - die 2,39 schaffte er nicht mehr imago images/Inpho Photography

Tamberi wolle aus Traum nicht wieder aufwachen

Nach zwei Goldmedaillen für Italiens Leichtathleten brach in der Heimat eine Welle der Begeisterung los. Italiens Regierungschef Mario Draghi gratulierte dem Gold-Duo Gianmarco Tamberi und Lamont Marcell Jacobs noch am Sonntag per Telefon. In den sozialen Medien meldeten sich etliche Sportler, Promis und Politiker zu Wort.

Hochspringer Tamberi konnte den Erfolg kaum fassen. "Ich habe Angst, zu schlafen", schrieb der 29-Jährige auf Instagram. Er wolle aus diesem Traum nicht wieder aufwachen. Für Italien war es eine goldene Nacht. Tamberi holte Gold. Kurz darauf rannte Sprinter Jacobs zu Gold über 100 Meter.

"Italien wird für immer sagen: 'Erinnerst du dich an den 1. August 2021?'", schrieb die "Gazzetta dello Sport" euphorisch. Als "die Götter des Olymps" betitelte die Turiner Zeitung "La Stampa" die beiden Gewinner. Das römische Blatt "La Repubblica" schrieb von "Elf Minuten aus dem Märchen". So dicht lagen die beiden Olympiasiege zeitlich beieinander.

Der US-Amerikaner JuVaughn Harrison war angetreten, um sowohl Gold im Hoch- als auch im Weitspringen zu gewinnen. Er schaffte es mit einer Höhe von 2,33 Meter jedoch nur auf Rang sieben.

(APA/Red.)