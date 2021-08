Ein halbes Jahr lang nahmen Forscher Proben in Zügen. Coronavirenpartikel konnte man weder auf Griffen noch im Luftfilter finden. Da könnten aber auch Reinigungsmaßnahmen und Maskenpflicht eine Rolle gespielt haben.

Wie wahrscheinlich sind Ansteckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln? Wenn wir etwa mit unseren Händen erst die U-Bahntür und dann unseren Mund berühren? In London startete man ein Experiment, um dieser Frage nachzugehen - mit überraschendem Ergebnis: Weder auf Oberflächen noch in der Luft konnten Coronavirus-Partikel festgestellt worden.

Die Proben wurden am Bahnhof London Euston, Birmingham New Street, Liverpool Lime Street und Manchester Piccadilly genommen und vom Imperial College London untersucht - im Zeitraum zwischen Jänner und Juni dieses Jahres.

Ähnliche Ergebnisse brachten auch Studien in Londoner U-Bahnen, Bussen und Bahnhöfen, die schon zuvor in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Die Forscher erklärten allerdings, dies bedeute nicht, dass die Viren nicht auch im öffentlichen Verkehr zirkulieren würden. Häufige Reinigung und das Tragen von Masken dürften ebenso zum Studienergebnis beigetragen haben. Seit Beginn der Pandemie werden die Züge öfter gereinigt.

Für Network Rail, Bahnbetreiber und Auftraggeber der Studie, sind die Daten der „Beweis“, dass der vermehrte Säuberungsaufwand gerechtfertigt sei, um die Passagiere zu schützen. Man werde weiterhin Züge und Bahnhöfe „rigoros“ reinigen.

Im Juli wurden alle Corona-Regeln in England aufgehoben - auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. In London muss in Bussen, U-Bahnen und Zügen weiterhin Mund und Nase bedeckt werden.

