Ließ Juan Carlos seine Ex-Geliebte beschatten und bedrohen?

Corinna zu Sayn-Wittgenstein reichte in London Zivilklage gegen ihren royalen Liebhaber ein: Spaniens Geheimdienst habe sie belästigt.

Vor einem Jahr tauchte Juan Carlos I. in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter. Er hoffte wohl, dass so seine Affären und Skandale, die zur Belastung für Spaniens Krone geworden waren, in Vergessenheit gerieten. Doch Medien, Staatsanwälte und Steuerfahnder befördern immer mehr Einzelheiten aus dem Doppelleben des spanischen Ex-Königs im Ruhestand ans Tageslicht.