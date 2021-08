Donauinselfest: Vier Bühnen und ein Tourbus

(c) REUTERS (HEINZ-PETER BADER)

Am Montag wurden neue Details zum Line-Up des Festivals bekannt. Und: Ab sofort ist der Tourbus unterwegs.

Am Montag wurden Details zum Donauinselfest, das von 17. bis 19. September stattfinden soll, bekannt. Das Line-up für die 38. Ausgabe des Open-Air-Events ist nun also komplett.

Nachdem das Programm bereits im Juni großteils bekannt gegeben wurde, kündigten die Veranstalter nun die Singer-Songwriterin Avec, das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister sowie die Kabarettmusiker Seiler & Speer als Acts für die Hauptbühne an. Infos zu Coronaregeln müssen allerdings noch bis Anfang September warten, hieß es bei einem Medientermin. Bis dahin fährt der Inseltourbus durch die Stadt.

Die Wiener SPÖ, die die Events organisiert, erhofft sich, durch die heurige Ausgabe des Donauinselfestes einen Schritt in Richtung Normalität zu machen. Im Jahre 2020 fand das Donauinselfest zwar statt, jedoch im Mini-Format, und hauptsächlich fürs TV-Publikum. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen waren nur rund 1000 Besucher zugelassen, die Tickets wurden verlost.

Coronaregeln noch unklar

Die genauen Coronaregeln für das Großevent sollen dann Anfang September fixiert werden. Im Augenblick sei die Lage im Herbst noch schwer zu beurteilen. Es sei demnach unseriös, bereits jetzt bestimmte Maßnahmen, wie etwa Maximalbesucherzahlen, zu verkünden, so Festprojektleiter Matthias Friedrich.

Auf eines konnte man sich allerdings festlegen: Wie im vergangenen Jahr gibt es auch heuer wieder den Inseltourbus. Dieser ist ab sofort bis 16. September unterwegs. 80 Acts stehen bei der 40-tägigen Sommertour im Vorfeld des Donauinselfests am Programm. Vom Stadtpark im ersten Bezirk über den Yppenplatz bis zum Maurer Hauptplatz in Liesing wird der Bus in jedem Wiener Bezirk Halt machen. Mit dabei sind beispielsweise Lemo, Möwe und Vincent Bueno.

Aber auch Fans von klassischer Musik dürfen sich freuen: Erstmalig werden Sängerinnen und Sänger der Wiener Staatsoper vom Busdach aus Konzerte geben. Für Besucherinnen und Besucher gilt die 3-G-Regel, zudem wird es je nach Location eine ausgewiesene Höchstkapazität geben.

Auf der Hauptbühne werden Pippa und Hearts Hearts, ein „Austropop-Feuerwerk“ mit Marianne Mendt, Ina Regen und den früheren STS-Dritteln Gert Steinbäcker und Schiffkowitz, zu sehen sein. Darüber hinaus werden etwa Lukas Resetarits, Thomas Stipsits und Mira Lu Kovacs auf der Kulturbühne auftreten. Marc Pircher und Reinhold Bilgeri sind auf der Schlagerbühne zu finden, der Hot Pants Road Club oder Andy Lee Lang auf der GÖD/ARBÖ Radiobühne.

Das Festival widmet sich auf diesen vier Bühnen wie voriges Jahr ganz der heimischen Musik- und Kulturszene. Ein Fest wie zu Vor-Corona-Zeiten mit bis zu drei Millionen Besuchern wird bei der heurigen Ausgabe, mit vier statt vormals 13 Bühnen, jedenfalls nicht möglich sein.

Open Air: Von Literatur bis DJs

Auch andere Open-Air-Events können diesen Sommer mit Coronakonzept stattfinden. In vollem Umfang wird zum Beispiel das „O-Töne Literaturfestival“ im Wiener Museumsquartier veranstaltet. Unter anderem lesen Michael Köhlmeier und Monika Helfer.

In eine weitere Open-Air-Location namens „Siebter Himmel“ verwandelt sich von 6. August bis 4. September die Baulücke in der Apollogasse 16–18 im 7. Bezirk. Hier werden bei kostenlosem Eintritt Konzerte, DJs, Workshops und Lesungen geboten. Mit dabei sind etwa die Band Wiener Blond und Jazzmusiker Uli Soyka. Die Sommerbühne im Theater am Spittelberg ist ebenfalls noch bis Ende September geöffnet. (APA/red.)