Suche nach Verdächtigem nach Messerangriff in Wiener Lobau

Nach der Messerattacke auf eine 42-jährige Frau, die am Montag ohne erkennbaren Grund in der Wiener Lobau von einem Mountainbiker angegriffen und verletzt wurde, läuft die Suche nach dem Verdächtigen auf Hochtouren. Konkrete Spur gibt es derzeit keine. Allerdings hat sich ein weiterer Zeuge gemeldet, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Dienstag mit.

Der Mann dürfte den Verdächtigen davonradeln gesehen haben. Seine Personsbeschreibung deckt sich jedenfalls mit jener eines Ehepaares, das den Angriff beobachtet hatte. Der Gesuchte ist demnach 35 bis 40 Jahre alt,1,8 bis 1,9 Meter groß und trägt Stoppelglatze und einen Dreitagesbart.

Die 42-Jährige erlitt eine - zum Glück nicht lebensbedrohliche - Stichverletzung im Oberkörper und Schnittverletzungen an den Armen. Sie soll demnächst formal als Zeugin einvernommen werden - sie hatte bereits am Tatort Angaben zum Geschehen gemacht, für das sie keine Erklärung hatte. Der Angreifer war ihr völlig unbekannt.

