Marina Abramovic: Jeden Morgen fünfzig Minuten Yoga

(c) Getty Images (Hannes Magerstaedt)

"Älter zu werden ist eine fantastische Sache - wenn Sie gesund sind."

Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist mit ihrem aktuellen Leben nach eigenen Worten sehr zufrieden. "Ich habe das Gefühl, dass ich in der besten Phase meines Lebens angekommen bin. Ich trinke nicht, rauche nicht, nehme keine Drogen und mache jeden Morgen fünfzig Minuten Yoga", sagte die 74 Jahre alte, in New York lebende gebürtige Serbin. "Älter zu werden ist eine fantastische Sache - wenn Sie gesund sind."

Die Corona-Zeit habe sie gut überstanden, sagte Abramovic: "Ich war auf dem Land - in der Nähe von New York. Ich habe Bäume gepflanzt, hatte eine App, mit der man Pflanzen bestimmen und alles über sie erfahren kann. Ich habe Gartenarbeit gemacht, Tiere beobachtet und war im Fluss schwimmen."

(APA/dpa)