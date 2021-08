Kendall Jenner lanciert Exklusiv-Kollektion

Das Model Kendall Jenner hat ihre erste Solo-Kollektion ohne ihre Schwestern auf den Markt gebracht.

Eine Auswirkung der Pandemie ist das Zusammenwachsen von Heim- und Ausgehwäsche. Momentan darf Mode sehr bequem sein, arbeiten wir von zuhause aus, oder müssen doch schnell ins Büro - das Outfit passt im besten Fall für beide Szenarien. Dieser Trend zur Flexibilität (und stofflichen Elastizität) dürfte auch an Kendall Jenner, erfolgreicher Model-Spross des Kardashian-Clans, nicht spurlos vorübergezogen sein. Immerhin widmet sie dem Thema ihre erste eigene Kollektion.

About You Zoey Grossmann

Die Linie About You führte Kendall Jenner nicht in die eigene Familie, sondern nach Hamburg zu dem dort ansässigen, gleichnamigen Onlineshop. Die Kooperation „Kendall for About You" besteht aus elf Stücken in verschiedenen Farben, jedes einzelne ist mit Jenners Geburtstagsdatum 11/03 versehen. Die Kollektion versammelt in erster Linie Basics wie Shirts, Sweater und Radlerhosen.

Der deutschen Ausgabe der „Vogue“ sagte Jenner: „Ich wollte sicherstellen, dass ich jedes Teil selbst lieben und tragen würde. Ob zu Hause oder zum Ausgehen, wir haben eine Linie kreiert, die für alle und für jeden Anlass etwas zu bieten hat”.

Fotografiert wurde die Kampagne von Zoey Grossmann, als Model fungierte Kendall Jenner selbst. Wer sonst. Das Shooting fand in ihrer Heimat Los Angeles statt, in ungekünstelter, privater Atmosphäre - selbst Jenners Hund Pyro hat es auf eine Aufnahme geschafft.

www.aboutyou.de

(sh)