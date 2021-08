Rekordzahl von mehr als 39.000 Corona-Neuinfektionen im Iran

Das Land kämpft wegen der Delta-Variante gegen eine neue Pandemie-Welle. Die Dunkelziffer dürfte noch deutliche höher liegen.

Im Iran ist am Dienstag eine Rekordzahl von mehr als 39.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden in den vergangenen 24 Stunden 39.019 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. 378 weitere Menschen seien an Covid-19 gestorben.

Der Iran ist das am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Land der Region, nach offiziellen Angaben starben bereits mehr als 91.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Allerdings räumen selbst die iranischen Gesundheitsbehörden ein, dass die Dunkelziffer vermutlich viel höher liegt. Im Iran sind nur wenige Menschen gegen Sars-Cov-2 geimpft, es stehen nicht viele Impfstoffe zur Verfügung. Das Land setzt - auch aufgrund Handelsbeschränkungen - auf eigene Vakzine.

Derzeit kämpft das Land gegen eine schwere neue Corona-Welle, die durch die hochansteckende Delta-Variante befeuert wird. Ende Juli hatte die Regierung in der Hauptstadt Teheran und in der angrenzenden Provinz Alburs einen kurzen Lockdown verhängt. Behörden und Banken blieben knapp eine Woche geschlossen.

(APA/AFP)