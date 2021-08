Viel zu heiß! Wurde die Seestadt Aspern falsch geplant?

Eva Walisch aus der Chronik-Redaktion war an zwei Hitzetagen in der Seestadt Aspern. Sie erzählt ihrer Kollegin Eva Winroither, wie heiß es dort wirklich ist. Wo man Schatten finden kann und was die Stadt Wien gegen die Hitze tun will.

Credits:

Nelly: „Hot In Herre"

The Lovin' Spoonful: „Summer In The City"

Snoop Dogg ft Pharrell: „Drop It Like It's Hot"

Billy Idol: „Hot In The City"

Quincy Jones: „Summer In The City"