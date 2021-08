Nordkoreas Kim verlangt von den USA Schnaps und Anzüge

Bisher zeigte Pjöngjang allen Annäherungen der US-Regierung die kalte Schulter. Nun stellt es Bedingungen. Doch auch eine hypothetische Rückkehr zum Verhandlungstisch dürfte die Atomkrise kaum lösen.

Kim Jong-un hält mit neuen Rätseln internationale Geheimdienste auf Trab. Nachdem Nordkoreas Diktator im Mai abgemagert in der Öffentlichkeit aufgetreten war – und für forcierte, kollektive Tränenmeere gesorgt hatte –, wurde er nun fotografiert, als er ein großes Pflaster am Hinterkopf hatte. Dies feuerte wieder Spekulationen an, er habe gesundheitliche Probleme, sei möglicherweise operiert worden. Andere Quellen jedoch sind der Meinung, es handle sich nur um die übliche PR: Der „Oberste Führer“ opfere für das Wohl des Volkes seine Gesundheit, so die Botschaft der Bilder.