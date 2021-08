Griechenland glüht bei 46 Grad Celsius: Die Blackout-Gefahr steigt

An allen Ecken des Landes lodern Brände. Die Klimaanlagen laufen im Dauer-Betrieb. Deshalb steigt das Risiko massiver Stromausfälle.

Auch wenn in diesen Tagen in Athen ein leichter Windhauch durchs Fenster kommt, erinnert er eher an heißen Wüstenwind als an erfrischende Meeresluft. Auch ohne Alarmmeldungen des Zivilschutzes und TV-Bilder von Bränden haben die Griechen mitbekommen, dass das Land von einer der heftigsten Hitzewellen der letzten Jahrzehnte heimgesucht wird.

Für Dienstag, den 3. August, waren Höchsttemperaturen von 44 bis 46 Grad Celsius vorhergesagt worden, für den Mittwoch 43 bis 45 Grad. Das ist sogar für das hohe Temperaturen gewöhnte Mittelmeerland viel.