Der mysteriöse Tod des Vitali Schischow

Viele Menschen zünden Kerzen für den ums Leben gekommenen Vitali Schischow in Kiew an.

Der belarussische Oppositionsführer Schischow wurde erhängt in einem Kiewer Park gefunden. War es Mord oder ein Suizid? Der belarussische Geheimdienst steht unter Verdacht.

Wer in den Stadtpark neben seinem Wohnhaus zum Joggen geht, erhängt sich eher nicht einfach so. Genau dieses Schicksal soll in der ukrainischen Hauptstadt Kiew allerdings den belarussischen Oppositionellen Vitali Schischow ereilt haben. Der sportliche politische Flüchtling war am Sonntag vom Joggen nicht mehr zurückgekehrt und alsdann von seinen Freunden als vermisst gemeldet worden. In der Nacht auf Dienstag wurde seine Leiche von einem Flüchtlingshelfer im nahen Park an einem Baum baumelnd gefunden.