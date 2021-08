Drei Schwerverletzte bei Schüssen in schwedischer Kleinstadt

Die schwedische Polizei am Tatort in Kristianstad.

Zwei Männer und eine Frau wurden von Schüssen in der schwedischen Stadt Kristianstad an unterschiedlichen Orten getroffen. Drei Verdächtige - laut Medienberichten Minderjährige - wurden festgenommen.

Eine Frau und zwei Männer sind bei Schüssen in einer südschwedischen Kleinstadt schwer verletzt worden. Alle drei seien in Kristianstad im Freien von Schüssen getroffen und an verschiedenen Orten verletzt aufgefunden worden, teilte die schwedische Polizei mit. Drei Männer wurden unter dem Verdacht des versuchten Mordes am Abend festgenommen - nach Informationen der Zeitung "Expressen" handelt es sich dabei um Minderjährige.

Die Schwerverletzten wurden im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben der Region Skåne handelte es sich um eine Frau im Alter von 60 bis 70 sowie zwei Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren.

Die Umstände des Vorfalls blieben bis zum Abend unklar. Nach Angaben der Polizei waren bereits am Montagabend mutmaßlich Schüsse in Kristianstad gefallen.

Kristianstad liegt knapp 100 Kilometer nordöstlich von Malmö. Schweden hat seit längerem mit Gewalttaten zwischen rivalisierenden Gangs zu kämpfen. Vor allem in den größeren Städten Stockholm, Göteborg und Malmö, aber auch an vielen anderen Orten des Landes ist es in den vergangenen Monaten und Jahren zu Schüssen und vorsätzlich herbeigeführten Explosionen gekommen.

(APA/dpa)