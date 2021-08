Mitreden: Was macht Corona mit Österreichs Schulen?

Diesmal sollen die Schulen offen bleiben, heißt es vom Bildungsministerium. Werden wir endlich wieder ein normales Schuljahr erleben? Und: Welche Folgen hat das monatelange Distance Learning? Diskutieren Sie mit!

Noch will ja eigentlich kein Schüler an den Schulbeginn denken. Doch - auch aufgrund der Coronakrise - laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Devise für den Herbst lautet einmal mehr: Testen, Testen, Testen, so viel wie möglich mit PCR-Gurgeltests.

Flächige Schulschließungen will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) auf jeden Fall vermeiden. Informationen über die aktuelle Corona-Lage sollen Abwassertests liefern. Sind die Werte hoch, sollen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Welche das sind, konnte der Minister bei einer Pressekonferenz noch nicht sagen.

„Presse"-Bildungsexpertin Julia Neuhauser ist das zu wenig. Der Minister müsse noch einige Hausaufgaben erledigen, denn: „Ein Schuljahr wie das vorangegangene darf sich nicht wiederholen“, schreibt sie im aktuellen Leitartikel. Das vergangene Jahr sei eine Zumutung gewesen – für die Kinder, für die Eltern (vor allem die Mütter), aber auch für die Lehrer.

Eine „Presse“-Umfrage unter Lehrern am Ende des Schuljahres zeigt: Viele machen sich Sorgen über die Rückstände. Ein Mathematiklehrer berichtet etwa: „Grob geschätzt hat die Hälfte der Schüler alles (sehr) sehr gut gemacht. Ein weiteres Viertel der Schüler ist zwar dabei geblieben, aber das war mit großem Aufwand verbunden, ich musste sie immer wieder motivieren und im Förderunterricht auffangen. Die restlichen 20 bis 25 Prozent haben wir auf dem Weg verloren."

Besorgniserregend ist auch eine Entwicklung, die Experten zuletzt beobachteten: Immer mehr Eltern melden ihre Kinder zum häuslichen Unterricht an – aus Angst vor Corona oder auch vor Corona-Tests. Manche berichten auch von einer „Stigmatisierung von Ungeimpften“. Mehr dazu lesen Sie hier.

Faßmann appellierte jedenfalls bereits mehrmals an die Eltern: „Jeder, der sein Kind schützen will, soll sich impfen lassen!“ Denn der Herbst werde nicht so einfach werden.

Diskutieren Sie mit: Werden wir wieder ein normales Schuljahr erleben? Wie haben Sie und Ihre Familie das vergangene Schuljahr erlebt? Welche Lehren kann man daraus für die Zukunft ziehen? Und: Hat Faßmann seine Hausaufgaben gemacht?