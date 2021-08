Das andere Plagiat: Wie Laschet bei Merkel abkupfert

(c) imago images/Political-Moments (via www.imago-images.de)

Eine schlampige Kopie der Wahlkämpferin Angela Merkel. Eine Entschuldigung bei Markus Söder. Ein sehr deutscher Wahlkampf. Und die existenzielle Not vor Ort nach der Flutkatastrophe. Deutschland-Korrespondent Jürgen Streihammer schreibt sein erstes Berlin-Briefing.

Sie lesen das Berlin-Briefing, das Premiere und Etikettenschwindel ist. Denn ich bin zurzeit nicht in Berlin, sondern tief im Westen der Republik. Am Dienstag besuchte ich das Ahrtal, den deutsche Ground Zero. Eine Hilfsorganisation fuhr mich durch eine unwirkliche Ruinenlandschaft, in der Brücken wie Streichhölzer abgeknickt sind. "Ich wusste nicht, dass so etwas physikalisch möglich ist", sagte mir ein Helfer vor Ort. Der Wiederaufbau nach diesem „Tsunami“ wird nicht Wochen dauern und auch nicht Monate, sondern Jahre.