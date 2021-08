Galerien in Salzburg: Des Sommers feine Beute

Wie ein Beutestück hängt Duchamps Flaschentrockner in der Galerie Ropac von der Decke. An der Wand ein schöner Schatten. Und ein Brief Duchamps an seine Schwester Suzanne.

Salzburger Galerien. Überraschende Bezüge tun sich heuer zwischen manchen Sommer-Ausstellungen auf. Zum Beispiel: von Duchamps Flaschentrockner zum Galerie-Shop.

Vor über 100 Jahren, 1914, ging Marcel Duchamp in Paris ins Kaufhaus Bazar de l'Hôtel-de-Ville. Und orderte – Merci, Mademoiselle – einen Flaschentrockner. Das erste reine Readymade der Kunstgeschichte war erstanden, die Faust aufs bürgerliche Auge, das in Kunst nur Schönheit sucht. Heute führen einen dieselben Augen in Salzburgs Getreidegasse, ins ehemalige Modegeschäft Hallhuber. Statt Kaschmirpullover liegen jetzt Aluguss-Blümchen von Thomas Stimm in den schicken Glasregalen. Gibt es in verschiedenen Größen. Oder darf es ein Brandl in XL sein? Gibt es auch von Scheibl. Oder Hollegha.