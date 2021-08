Die hohe Kunst, in sieben Bewerben abzuliefern

Siebenkampf. Ivona Dadic liegt nach dem ersten Wettkampftag mit vier Bewerben als Achte noch im Medaillenrennen, „über die Punkte denke ich aber noch nicht nach.“ Die WM-Dritte Verena Mayr enttäuschte hingegen als 16.

Weit über 30 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und dazu die hohe Erwartungshaltung: auch Österreichs Siebenkämpferinnen sind jetzt bei den Sommerspielen in Tokio gefordert. So sehr sich Ivona Dadic und die WM-Dritte, Verena Mayr, darin übten, sich mit Kühlwesten und Ventilatoren zwischen den ersten vier Bewerben zu erholen, es gelang nicht immer nach Wunsch. Auch merkte man, dass das frühe Aufstehen um fünf Uhr Früh für die Morgen-Session einen Tribut einverlangte.

Wobei Dadic, 27, mit den Bedingungen besser zurechtkam als Mayr. Sie lag nach vier Bewerben (200 Meter, Kugel, Hochsprung, 100 Meter Hürden) auf dem achten Platz mit 3800 Punkten. Mayr war nur 16. In Führung lagen überraschend Anouk Vetter (NED) mit 3968 Punkten und Noor Vidts (Bel/3941). Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (Bel) folgte mit 3921.

Dadic zog sie eine sehr zufriedene Zwischenbilanz: „Mit dem Resultat lässt es sich gut schlafen!“ Das persönliche Highlight war für sie der Hochsprung, da standen 1,83 Meter zu Buche. Mehr als beachtlich, sie stellte ihre persönliche Freiluftbestleistung ein. Vielversprechend waren auch ihr Hürdensprint (13,61) sowie der 200-m-Lauf (24,33). Mehr sei nicht möglich gewesen, erklärte auch Trainer Philipp Unfried: „Über 200 Meter fehlten ihr doch einige Trainings in diesem Jahr!“

„Muss weiter Vollgas geben“

Wichtige Punkte hatte sie jedoch im Kugelstoßen (14,10 Meter) verloren, mehr als einen halben Meter hatte sie Das kann sich in der Endabrechnung bitter rächen. „Über Punkte denke ich noch nicht nach. Ich muss weiterhin Vollgas geben, das Feld liegt eng zusammen“, wollte sich Dadic im Kampf um die Medaillen noch keinen Überblick verschaffen oder gar etwas versprechen.

Für Mayr, 26, lief es überhaupt nicht nach Wunsch. Nach 13,65 Sek. im Hürdensprint („Ich habe von der Gegnerin zweimal die Hand draufgekriegt, das hat mich rausgebracht“) gingen im Hochsprung 1,77 Meter in die Wertung ein. „Ich bin super eingesprungen, habe es dann aber am Punkt nicht gebracht. Schade und ärgerlich.“ Auch im Kugelstoßen blieb sie mit 13,59 Metern weit hinter den Erwartungen zurück. „Mit den 200 Metern bin ich recht zufrieden, wenn man den Trainingsrückstand bedenkt“, sagte sie über ihre 24,55 Sek. Die Enttäuschung über die Gesamtleistung ließ sich nicht verbergen. Noch vor zwei Jahren hatte sie in Doha bei der WM die Bronzemedaille gewonnen. jetzt sind es nicht einmal mehr die Top 10.

Am Donnerstag folgten noch Weitsprung, Speerwurf und das Finale mit dem 800-Meter-Lauf. (fi)