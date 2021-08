Verfassungsgerichtshof trauert um Herbert Haller

Das erste von der FPÖ entsandte (ehemalige) Mitglied des Höchstgerichts ist 81-jährig verstorben.

Herbert Haller war der Erste, der neben Rot und Schwarz eine weitere politische Farbe an den Verfassungsgerichtshof brachte: Der ehemalige Professor an der Wiener Wirtschaftsuniversität wurde 2002 unter Schwarz-Blau auf Vorschlag der FPÖ für das Höchstgericht nominiert. Am 31. Juli ist Haller 81-jährig verstorben. Das teilte der VfGH heute mit.

Herbert Haller im Jahr 2006 Michaela Bruckberger

Haller war von 2003 bis 2010 Mitglied des VfGH, hatte aber schon in jüngeren Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Gerichtshof gearbeitet. Er hatte an der Universität Wien studiert und war dort auch Assistent gewesen. Mitte der 1970 kam er an die WU Wien, wo er sich mit einer Arbeit über die verfassungsgerichtliche Gesetzesprüfung habilitierte. Haller war auch Vorsitzender des Datenschutzrates; seine dabei vertiefte Expertise konnte er dann auch am VfGH nutzen, wenn es galt, datenschutzrechtliche Entscheidungen vorzubereiten.

Parteiunabhängig, aber FPÖ-nahe

Haller betonte stets seine Parteiunabhängigkeit. Er räumte allerdings eine gewisse „FPÖ-Nähe" ein. Die kam unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass Haller immer wieder als Experte für die Freiheitlichen wirkte (unter anderem im Österreich Konvent).

2010 schied Haller 70-jährig aus dem VfGH aus. Nach einigen Jahren mit erneut ausschließlich roten und schwarzen Nominierungen ist der Gerichtshof wieder bunter geworden: Vizepräsidentin Univ.-Prof. Verena Madner kam auf Vorschlag der Grünen ans Höchstgericht, Anwalt Michael Rami und Professor Andreas Hauer waren blaue „Erfindungen“.