Die Geometrie ist älter als gedacht

Tontafeln zeigen: Was viele Schüler fürchten, haben sie nicht Pythagoras zu verdanken, sondern den Babyloniern – und der Entstehung von Privatbesitz.

Immer Ärger mit dem Nachwuchs! „Du kannst ja nicht einmal ein Grundstück teilen, die Schnur ordentlich halten oder die Fläche eines Feldes berechnen“, schimpft ein älterer Landvermesser mit einem jüngeren, in einem Gedicht aus altbabylonischer Zeit. O doch, kontert der Kritisierte keck, „und so beruhige ich die Herzen streitender Männer, und die Brüder leben in Frieden zusammen“.