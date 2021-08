Verbrennerverbot: Darf ein EU-Land vorpreschen?

Österreich soll laut Plänen der Umweltministerin beim Neuzulassungsverbot für nicht emissionsfreie Autos ein Vorreiter sein, angepeilt wird das Jahr 2030. Aber lässt das Unionsrecht hier überhaupt Alleingänge zu?

Wien. Ein Neuzulassungsverbot für Autos mit Verbrennungsmotor: Wird das in Österreich spätestens in neun Jahren Realität? Ja, wenn es nach Umweltministerin Leonore Gewessler geht. Österreich soll demnach bei der Umsetzung des Klimapakets „Fit for 55“ zu den Vorreitern zählen – und das von der EU-Kommission für 2035 angekündigte De-facto-Verbot des Verbrenners um mindestens fünf Jahre vorwegnehmen.

Diskutiert wird das höchst kontrovers, teilweise auch hochemotional. Vor allem am Elektroauto als Alternative, von seiner praktischen Einsetzbarkeit bis hin zur Ökobilanz, scheiden sich bekanntlich die Geister. Bislang wenig thematisiert wurde jedoch ein anderer Aspekt: der rechtliche. Dürfen einzelne EU-Länder hier überhaupt vorpreschen? Und darf ganz generell die Politik diktieren, welche Technologien weiterentwickelt werden und welche nicht, obwohl niemand mögliche künftige Innovationen vorhersehen kann?

Um mit der ersten Frage zu beginnen: Auch wenn nationale Alleingänge mit noch so viel Überzeugung angekündigt werden – von der derzeitigen EU-Rechtslage sind sie wohl nicht gedeckt. Auch Dänemark hatte schon ähnliche Pläne, musste sie jedoch auf Eis legen. „Die Zulassung von Kraftfahrzeugen ist in der EU nahezu lückenlos harmonisiert. Nur in ganz wenigen Punkten sind abweichende Regelungen einzelner Länder erlaubt“, sagt der Europarechtsexperte Christian F. Schneider, Partner bei bpv Hügel und Privatdozent an der Uni Wien, zur „Presse“. Österreich dürfte somit für Fahrzeuge, die den EU-Vorgaben entsprechen, die Betriebserlaubnis gar nicht verweigern, auch umfassende Verwendungsbeschränkungen wären unionsrechtswidrig.

Geregelt ist das noch dazu durch eine EU-Verordnung (2018/858). Eine solche ist, anders als eine EU-Richtlinie, auch ohne einzelstaatliche Umsetzung in allen Mitgliedsländern unmittelbar anzuwenden.

Unionsrecht hat Vorrang

Und wenn Österreich trotzdem eine anderslautende Regelung erlässt? Möglich wäre das zwar, Österreich würde damit aber ein Vertragsverletzungsverfahren riskieren. Und nicht nur das: Die EU-Verordnung hätte jedenfalls Anwendungsvorrang. „Man könnte das Fahrzeug trotzdem anmelden. Falls die Behörde die Zulassung verweigert, müsste sie einen Bescheid erlassen, und diesen könnte man dann bekämpfen“, sagt Schneider. Eventuell könnte sogar ein Amtshaftungsanspruch für den Fahrzeugbesitzer entstehen.

Grenzüberschreitend tätige Unternehmen könnten zudem auf die Idee kommen, eine österreichische Sonderregelung zu umgehen und Pkw, die für den Einsatz in Österreich bestimmt sind, in einem anderen EU-Land anzumelden. Laut Schneider wäre dann zwar nach grundsätzlich einem Monat trotzdem eine Registrierung der Fahrzeuge in Österreich nötig. „Gibt es eine Zulassung in einem anderen EU-Land, dürfte diese aber nicht verweigert werden.“

All das gilt freilich nur unter der Prämisse, dass es auf EU-Ebene zu keiner Änderung der Rechtslage kommt. Theoretisch könnte die EU den Einzelstaaten in diesem Punkt mehr Regelungsspielraum geben. „Es bräuchte dafür eine Öffnungsklausel“, sagt Schneider. Für realistisch hält er ein solches Szenario jedoch nicht. Erforderlich wäre hierfür nämlich unter anderem eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten – und dass diese erzielbar ist, ist höchst unwahrscheinlich.

Dass eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsländer mitziehen muss, gilt allerdings genauso für den geplanten, EU-weiten Zulassungsstopp für nicht emissionsfreie Neuwagen ab dem Jahr 2035. Auch dieses Datum ist daher längst noch nicht in Stein gemeißelt.

Was zur zweiten Frage führt: wie stark der Gesetzgeber, egal, ob einzelstaatlich oder auf EU-Ebene, überhaupt technologische Entwicklungen steuern und damit in die Autonomie der Unternehmen eingreifen darf. Im konkreten Fall dahingehend, dass faktisch nur noch E-Mobilität forciert wird. Kritik daran kommt vor allem aus der Automobilindustrie – und in Österreich, wenig überraschend, aus der Zulieferbranche. Etwa von Stephan Zöchling, dem Chef des Auspuffherstellers Remus: Solange Strom aus polnischen kalorischen und tschechischen Atomkraftwerken komme, werde „die Null-Emission beim Elektroauto herbeigelogen“, das sei „ein infantiler Zugang zu dem Thema“, sagt er zur „Presse“.

Kommt das Ein-Liter-Auto?

Ungelöst sei auch die Entsorgung der Altbatterien, falls diese künftig in großen Mengen anfallen. Dass große europäische Autohersteller trotzdem auf den Zug aufgesprungen seien und ebenfalls den baldigen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ankündigten, liege vor allem an den Milliardenförderungen der EU an die Original Equipment Manufacturer (OEM), „da wären ja alle OEM wahnsinnig, es nicht zu tun“.

Die Zukunft der Mobilität sieht Zöchling jedoch anderswo: „Das Ferdinand Piëch'sche Ein-Liter-Auto gibt es zwar noch nicht, aber es wird kommen. Auch mit E-Fuels und Bio-Fuels ist die Industrie besser geworden.“ Damit werde man letztlich in der Lage sein, „nahe an die Null-Emission heranzukommen“, ist er überzeugt.

Welche Innovationen es noch geben wird, sofern weiterhin in verschiedene Richtungen geforscht wird, ist letztlich nicht vorhersehbar. Die Politik solle sich auf (realistische) Zielvorgaben für den Klimaschutz beschränken und es den Unternehmen überlassen, mit welchen Technologien sie die Ziele erreichen, lautet deshalb der Grundtenor in der Branche. Zugleich tobt in der Wissenschaft ein Streit über die tatsächliche Umweltbilanz des Elektroautos – wenn man den gesamten Produktlebenszyklus, die Energiegewinnung, den Plastikanteil (= Erdöl) an den E-Autos sowie die Batterieentsorgung in die Rechnung einbezieht.

„Technologien vorzuschreiben wäre innovationshemmend“, sagt auch Schneider – und das Klimaschutzziel lasse sich „nur mit Innovation erreichen, nicht mit Ideologie“. Rechtlich wären zwar mehr Einschränkungen möglich, als es derzeit gibt, meint der Jurist. Die Basis aller Überlegungen bilden jedoch die Grundrechte.

Zu diesen zählt Klimaschutz bislang nicht, als Abwägungsgesichtspunkt ist er dennoch immer zu berücksichtigen. Ziele vorzugeben, es jedoch den Unternehmen zu überlassen, wie sie diese erreichen, hält auch Schneider für einen grundrechtskonformen Zugang. Werde das Ziel nicht erreicht, könne der Staat immer noch eingreifen. Nachsatz: „Ob er es dann besser kann, ist ein anderes Thema.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2021)