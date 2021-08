In der „Was wäre wenn?“-Falle

Ist man für sein Glück selbst verantwortlich? In „Mr. Corman“ von und mit Joseph Gordon-Levitt laboriert ein Mittdreißiger an den Lebensträumen, die er aufgegeben hat. Ab Freitag auf Apple TV+.

Ein jeder sei seines eigenen Glückes Schmied, lautet ein antiker Spruch, dessen erbauliche Wirkung schnell an Grenzen stoßen kann – ganz abgesehen von den moralischen Implikationen: Gilt das auch für das eigene Unglück? Daran zu glauben kann einen ganz schön fertigmachen: elendig und auch noch selbst schuld daran!

Der Lehrer Josh Corman (Joseph Gordon-Levitt), Mitte dreißig, leidet besonders darunter. Überzeugt, dass es die eigenen Entscheidungen und der eigene Antrieb sind, mit denen man sein Schicksal formt – also sein Glück schmiedet –, hält er sich gleichzeitig für einen besonders schlechten Schmied. „It feels like I suck as a person“, fasst er sein Dilemma zusammen, kurz bevor er sich auf den Boden legt und sich durch seinen Mitbewohner beschweren lässt. Die Gewichtsdecken, die das Internet ihm für solche Krisensituationen zur Beruhigung empfiehlt, kann er sich nämlich nicht leisten.

Die Frage, ob Erfolg vom eigenen Zutun oder schlicht von glücklichen Zufällen abhängig ist, taucht immer wieder auf in der neuen Serie „Mr. Corman“. Sie ist auf ganzer Linie ein Werk des umtriebigen Hollywood-Kreativkopfs Gordon-Levitt. Der ehemalige Teenie-Star, der für seine Rollen in „500 Days of Summer“, „Inception“ und „Snowden“ bekannt ist, produzierte, schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielt die Hauptrolle. Persönlich dürfte er dem liberalen Credo, das er hier verhandelt, nicht allzu sehr anhängen. Den eigenen Erfolg kommentiert er in der „New York Times“ demütig: „Ich hatte wirklich Glück. Andere arbeiten hart, ohne diese Erfolge einzufahren.“

Eine solche Person verkörpert er nun zehn rund halbstündige Folgen lang. Josh Corman hatte einmal eine Band und den Traum vom musikalischen Durchbruch. Als er diesen aufgab, verlor er auch seine große Liebe (bezaubernd: Juno Temple als Sängerin). Jetzt unterrichtet er Elfjährige, wohnt in einer WG mit seinem Schulfreund Victor (wunderbar: Arturo Castro) und ist mit der Frage, was er an einem Freitagabend unternehmen könnte, überfordert.

Ein Komet rast auf die Erde zu

Dazu kommen eine beginnende Angststörung und Panikattacken, die sich visuell ankündigen: Durch einen glühenden, auf die Erde zurasenden Kometen am Himmel und einen Schleier, der sich über das Bild legt – als hätte sich Josh mit einer nicht entspiegelten Brille in die blendenden Straßen von Los Angeles gewagt.

Hätte diese Stadt nicht noch andere Leben für ihn bereithalten können? Im Stil von Pappkulissen und bunten Collagen bastelt Gordon-Levitt die Szenerien für die alternativen Realitäten, in die sich Josh hineinimaginiert: Vorstadtidyllen, in denen die Sonne als Orangenscheibe hinter sandigen Hügeln aufgeht und durch die Josh in einer Musicalnummer mit seiner Mutter tanzt; eine mit Spielkarten und Dollarscheinen tapezierte Fläche, auf der sich angetrunkene Männer im Halloweenkostüm prügeln wie Actionspielfiguren. Darf's noch verspielter sein? Wie wäre es mit einem Schwarm aus Glühbirnen und Spermien, der an Joshs Seite durch die Galaxis fliegt? Die fantasievollen Einfälle lassen Joshs Wirklichkeit noch trister wirken – auch weil sie sich so gar nicht in die bewusst langsame Erzählung fügen.

Was wäre, wenn?

Die „Was wäre wenn“-Frage, die sich Josh in seiner psychischen Not stellt, scheint Gordon-Levitt auch regietechnisch durchspielen zu wollen. Er mixt Stile und Genres und wechselt die Perspektiven (eine Folge ist aus der Sicht von Victor erzählt, der einen Draht zu seiner pubertären Tochter sucht). Sein Protagonist gerät bei alldem gar zu blass. Gordon-Levitt hat sich vor allem als Darsteller von unaufgeregten Normalo-Typen etabliert, die Brille und Pullunder tragen und trotzdem Held einer Romanze sein können. Und die – wie in „7500“ – ein von Terroristen belagertes Flugzeug landen und auch dabei wie ein „kleiner Mann“ wirken.

Sein Josh ist nun ein kleiner Mann, der darunter leidet, seine großen Träume aufgegeben zu haben. Seine Verletzlichkeit berührt – wohl ein Grund, warum die erstaunlich unstrukturierte Serie, die eigentlich als Komödie beworben wird, trotz einiger Schwächen doch in ihren Bann zieht.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2021)