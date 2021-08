WHO-Alarm für Afrika

Nur 1,5 Prozent der afrikanischen Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die Weltgesundheitsbehörde warnt vor einer Ansteckungswelle.

„Macht euch keine Illusionen, Afrikas dritte Welle ist absolut nicht vorbei“, erklärte neulich Matshidiso Moeti, WHO-Direktor für Afrika. Diese Woche ist zwar die Corona-Ansteckungsrate auf dem Kontinent erstmals etwas zurückgegangen. Doch Experten warnen davor, sich zu früh zu freuen.

Die niedrigere Inzidenz sei lediglich auf einen leichten Rückgang an Fällen im bereits stark durchseuchten Süden Afrikas zurückzuführen. In 19 Ländern zeichnet sich bereits wieder ein Anstieg ab, unter anderem in Algerien, Botswana, Burundi und neuerlich auch in Südafrika. „Die Situation sollte uns alle zu Recht alarmieren“, sagte Babajide Sanwo-Olu, der Gouverneur der nigerianischen Hafenmetropole Lagos.

Steigende Sterblichkeitsrate

Trotz sinkender Inzidenz nimmt die Mortalitätsrate neue Ausmaße an. „Die Covid-19-Sterblichkeitsraten sind in ganz Afrika gestiegen, wobei die bisher höchste wöchentliche Rate (6343) in der Woche ab dem 19. Juli 2021 gemeldet wurde“, teilte die WHO-Impfexpertin Phionah Atuhebwe in einem Interview mit CNN mit.

Innerhalb eines Monats starben 24.987 Menschen in Afrika, insgesamt hat das Virus auf dem Kontinent schon 117.000 Leben gefordert. Grund für den rasanten Anstieg ist die ansteckendere und tödlichere Delta-Variante, die speziell im Süden die Bevölkerung dahinraffte. Allein Südafrika verzeichnet 64 Prozent der Todesfälle.

Langsame Impfkampagne

Gleichzeitig kommt die Impfkampagne auf dem Kontinent nur schleppend voran. Lediglich 1,5 Prozent der Bewohner haben eine vollständige Immunisierung erhalten. Das Land ist großteils auf die globale Impfkampagne Covax sowie auf Spenden aus China, Indien und den USA angewiesen.

(mw)