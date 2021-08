Was die Schüler im Herbst erwartet

(c) APA/AFP/INA FASSBENDER

Mit einem Mix aus Abwasseranalyse, PCR-Tests und Impfungen will Bildungsminister Faßmann für Normalität im Klassenzimmer sorgen. Distance Learning und Schichtbetrieb seien „keine Option mehr“.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bekannte sich am Mittwoch zu einem „klaren politischen Ziel“ für den Herbst: Geschlossene Schulen sollen endgültig Geschichte sein. Das will er mit einer veränderten Strategie erreichen. In den Schulen wird es ein Frühwarnsystem geben. Erst wenn dieses anschlägt, wird die Test- und Maskenpflicht wieder gelten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Schulkonzept.