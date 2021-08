Impfbus startet in Favoriten: Stich aus Gruppenzwang?

Mit der neuen Aktion möchte die Stadt Wien die Corona-Impfquote weiter nach oben treiben. „Die Presse“ war beim Start dabei. Für viele erfolgt der Stich fast zwangsweise.

Wien. Als am Mittwochmorgen ein Bus in die Favoritenstraße im zehnten Bezirk einbiegt, ist an diesem kühlen Augusttag noch kaum jemand unterwegs. Der Gelenkbus im klassischen rot-weißen Design der Wiener Linien parkt in einer reservierten Kurzparkzone. An der Außenanzeige, an der sonst das Fahrziel angegeben wird, prangt die Aufschrift „Impfbus“. Ein älterer Herr, der vorbeispaziert, zeigt darauf und fragt: „Man kann sich also wirklich dort drin impfen lassen?“

Die Antwort lautet: Ja. Und damit startet eine neue Impfaktion der Stadt Wien. Ab Mittwoch sind zwei Busse in der Hauptstadt unterwegs, in denen man sich ohne Voranmeldung und ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen kann.