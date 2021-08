Salzburg gewinnt 2:1 gegen Barcelona

Die Bullen konnten das Testspiel gegen den katalanischen Traditionsverein durch einen Last-Minute-Treffer von Aaronson für sich entscheiden.

Red Bull Salzburg sorgt im Testspiel gegen den FC Barcelona für eine Überraschung: Österreichs Serienmeister belohnte sich mit Toren von Luka Sucic (43.) und Brenden Aaronson (90.) für eine dominante Vorstellung vor 29.520 Zuschauern. Martin Braithwaite (83.) traf für "Barca" zum zwischenzeitlichen Ausgleich.





Die Aufstellung der Katalanen war mit zahlreichen Stars gespickt: So starteten etwa Jordia Alba, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann und Neuzugang Memphis Depay von Beginn an. ÖFB-Talent Yusuf Demir wurde in der 72. Minute für Antoine Griezmann eingewechselt, spielte erneut auffällig und bekam im Anschluss von Trainer Ronald Koeman Pflichtspiel-Einsätze in Aussicht gestellt.