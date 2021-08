Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Ende der Gratistests für ungeimpfte Lehrer: Die Debatte über das Ende der Gratis-Tests hat die Schulen erreicht. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) kostenpflichtige PCR-Test für nicht geimpfte Lehrer einmal pro Woche für denkbar. Für Schüler müsse der Zugang zur Bildung jedoch kostenfrei bleiben, bekräftigt Faßmann. Dieser hatte am Mittwoch das Schulkonzept vorgelegt. Kritik daran übt Mikrobiologe Michael Wagner von der Uni Wien. "Sicher ist es gut, dass jetzt ein Konzept für das neue Schuljahr vorliegt. Das Risiko ist mit dem vorgestellten Ansatz jedoch höher, als wenn man durchgehend testet."

>>> Was die Schüler ab Herbst erwartet. [premium]

Rendi-Wagner warnt vor Flüchtlingsszenen wie 2015: SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner fordert die Regierung angesichts steigender Asylzahlen in Österreich dazu auf, "ihre Untätigkeit auf EU-Ebene zu beenden und für gemeinsame Lösungen zu sorgen". Sie sehe "dringenden Handlungsbedarf" bei der Regierung und fordere eine "Koalition der Betroffenen mit der EU-Kommission". Es brauche Lösungen "statt Show-Politik“. Mehr dazu.

Wie Flüchtlinge den Arbeitsmarkt prägen: Die Hälfte der Migranten, die 2015 nach Österreich gekommen sind, hat heute einen Job. Das ist durchaus erfreulich, es gibt aber auch Schattenseiten. Als was Flüchtlinge in Österreich arbeiten und wie sich der heimische Arbeitsmarkt generell von der Krise erholt. Mehr dazu im aktuellen Podcast.

Tokio-Wien-Warschau - Die Flucht von Timanowskaja: In Warschau will sie ein neues Leben beginnen. Fürchtet aber Racheaktionen gegen ihre Familie in Belarus. Mehr dazu [premium]

Russische Parlamentswahlen ohne OSZE: Bei der russischen Parlamentswahl im September wird es keine internationalen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben. Wegen "Beschränkungen" durch Russland sei man nicht in der Lage, Beobachter zur Duma-Wahl zu schicken, teilten das OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) und die Parlamentarische Versammlung der OSZE am Mittwoch mit.

Cuomo drohen Strafverfahren: Nachdem eine offizielle Untersuchung Andrew Cuomo der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen für schuldig befunden hat, drohen dem Gouverneur von New York nun auch strafrechtliche Konsequenzen. Mehr dazu [premium]

Morgenglosse: Sollen Corona-Impf-Verweigerer künftig für PCR-Tests selbst bezahlen müssen? Klingt nicht unvernünftig - zunächst, schreibt Dietmar Neuwirth. Mehr dazu.