Österreichs Unmut in Sapporo

Spaziergänge und Streckenbesichtigung sind in Sapporo nicht erlaubt, der Bewegungsspielraum umfasst das Hotel und eine 950 Meter lange Laufstrecke: auch Marathonläufer haben es bei diesen Spielen schwer.

Keine optimalen Verhältnisse finden die bei den Olympischen Spielen in Japan nach Sapporo ausquartierten Langstreckler vor. Wie es aus dem österreichischen Marathonlager heißt, spielt sich alles im Hotel und beim Training auf einer 950 m langen, welligen, asphaltierten Laufstrecke rund um das Makomanai-Stadion ab. Spaziergänge wie im Athletendorf in Tokio sind nicht erlaubt, auch das Essen kann nicht mithalten. Eine physische Streckenbesichtigungen ist nicht möglich.

Mit der Verlegung in den Winterspieleort von 1972 (Karl Schranz wurde damals vom IOC ausgeschlossen) hatten die Veranstalter gehofft, dass die Athletinnen und Athleten im Marathon und Gehen bessere klimatische Verhältnisse vorfinden werden, als sie im tropischheißen Tokio herrschen. "Das Klima ist ein wenig milder", erzählte Harald Fritz, der Trainer von Lemawork Ketema. Das ist freilich als relativ zu betrachten. Am Sonntag soll es warm und regnerisch werden, zur Startzeit um 7.00 Uhr Ortszeit (MESZ Mitternacht auf Sonntag) werden 27 Grad Celsius erwartet, während des Rennens bis zu 31.

Österreichs Team umfasst das Gespann Ketema und Fritz, Peter Herzog als zweiten Läufer und dessen Trainer Hannes Langer sowie ÖLV-Verbandsarzt Richard Högler. Gewohnt wird in einem Hotel, das nur zum Essen in einem Gebäude auf der anderen Straßenseite sowie zum Training verlassen werden darf. "Der Weg ist eingegrenzt und von Uniformierten überwacht. Das Essen ist nicht schlecht, aber kein Vergleich zu dem in Tokio", berichtete Langer. Gefrühstückt wird in Vorbereitung auf die Startzeit um sechs Uhr.

Das Stadion ist keine Leichtathletik-Anlage. "Der Innenbereich mit Lounge, Massageteil, etc. ist sehr antiquiert, die Sanitäranlagen nicht der heutigen Zeit entsprechend", sagte Langer. "Wir kommen aber zurecht." Trainiert wird jeweils am Vormittag und am Nachmittag, auch um dem Hotel zu entkommen, wie er ergänzte. Am Samstag ist ein leicht aktivierendes Programm geplant.

Die Athleten müssen auch damit klarkommen, dass es anders als bei anderen Großereignissen wegen der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen dieses Mal die Besichtigung der Strecke nur über ein Video gibt. Mit Langer, Fritz und Högler sind auch nur drei österreichische Betreuer erlaubt, da wird die Besetzung der Verpflegungsstellen eine Herausforderung. Die Athleten werden die vorbereitenden Getränke selbst von den Tischen aufnehmen. "Wir hätten uns sicher bessere Rahmenbedingungen gewünscht, sie sind aber für fast alle gleich. Darum bleiben wir positiv - Lema und Peter werden alles geben, um möglichst weit vorne zu liegen", erklärte Langer.