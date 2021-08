Am Berg falsch abgebogen: Schwierige Rettungsaktion in Oberösterreich

Zwei Wanderer mit einem Kleinkind stiegen irrtümlich zwei Stunden lang in den sogenannten Totengraben ab. 26 Bergretter und Alpinpolizisten sowie ein Polizeihubschrauber retteten sie bei schlechtem Wetter aus der Bergnot.

Einmal falsch an einer Wegkreuzung am Feuerkogel in Ebensee im Bezirk Gmunden abgebogen - das hat für einen 23-jährigen Deutschen, den 32-jährigen Bruder und dessen dreijährigen Sohn am Mittwoch fatale Folgen gehabt. Sie verirrten sich und konnten schließlich im steilen Gelände nicht mehr weiter. 26 Bergretter und Alpinpolizisten sowie ein Polizeihubschrauber retteten sie aus der Bergnot. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Die drei waren am Dienstag mit der Seilbahn auf den Feuerkogel gefahren und zu einer Hütte gewandert. Nach der Übernachtung wollten sie wieder zur Bergstation der Seilbahn zurückkehren. Der Vater hatte seinen Sohn in einer Rückentrage, der Bruder trug den Rucksack samt Ausrüstung. Aber wenige Meter von der Hütte entfernt wählten sie die falsche Abzweigung, danach kamen sie von den markierten Wanderwegen ab. Sie stiegen irrtümlich zwei Stunden lang in den sogenannten Totengraben ab. Das Wetter wurde immer schlechter. Zuletzt kletterten die beiden Männer mit dem Kind im Nieselregen an einer seilgesicherten Stelle über die nassen Felsen etliche Meter senkrecht ab. Dann konnten sie aber in etwa 1.450 Meter Seehöhe nicht mehr weiter und setzten kurz nach Mittag einen Notruf ab.

Rettung aus der Luft musste abgebrochen werden

Die Suche nach ihnen war schwierig, weil sie ungenaue Angaben über ihren Standort machten. Die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte sie dennoch entdecken. Die Wolken wurden so dicht, dass ein Versuch einer Bergung aus der Luft abgebrochen werden musste. Deshalb wurden drei Bergretter und ein Alpinpolizist auf die andere Seite des Berges geflogen. Von dort machten sie sich im dichten Nebel auf den Weg. Gegen 15 Uhr lokalisierten sie die Gesuchten durch Rufe und begannen den sechsstündigen Abstieg mit ihnen. Der Polizist trug das Kind, die Bergrettungsmänner sicherten die beiden Erwachsenen. Die Sicht betrug mittlerweile keine zehn Meter mehr, die Navigation war nur noch per GPS möglich.

Weitere Helfer kamen ihnen aus dem Tal entgegen. Sie sicherten bei ihrem Aufstieg den Rückweg mit Bohrhaken und Seilen. Gegen 21.00 Uhr erreichte die Einsatzmannschaft mit den drei unversehrt Gebliebenen das Tal. Eine Stunde später kamen auch die letzten Helfer, die ihre Seile wieder abgebaut und ungesichert abgestiegen waren, bei völliger Dunkelheit wieder vom Berg zurück.

(APA)