Komiker Louis C.K. kündigt eine Comebacktour an

Wann es nach Belästigungsvorwürfen ein Comeback geben? Louis C.K. plant Shows in den USA und in Europa.

Einst galt Komiker Louis C.K. als „lustigster Mann Amerikas“, doch dann, auf dem Höhepunkt der #MeToo-Bewegung, wurden Belästigungsvorwürfe gegen ihn laut. Hollywood distanzierte sich, Projekte mit ihm wurden fallengelassen, seine Serie abgesetzt. Nun versucht Louis C.K. ein Comeback: Mitte August startet er in New York City eine Tournee, für kommendes Jahr sind auch Auftritte in der Ukraine, Deutschland und Dänemark geplant.

Der Fall Louis C.K. wirft auch die Frage auf: Können Täter nach #MeToo ein Comeback feiern und wie? Der Komiker hatte sein Fehlverhalten 2017 zugegeben. Zuvor hatten ihm fünf Frauen vorgeworfen, unter anderem vor ihnen masturbiert zu haben.

Im November 2017 zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch bereits 2018 stand er wieder auf der Bühne. Damals protestierten Frauen gegen seine Auftritte.

Autorin Roxane Gay schrieb damals in der "New York Times“: Die Voraussetzung zumindest für ein gesellschaftlich breit anerkanntes Comeback seien neben einer Entschuldigung auch öffentlich erkennbare Reue und eine längere Wartezeit, immer in Zusammenarbeit mit den Opfern. Wie lange also beispielsweise jemand wie Comedian Louis C.K. warten müsse? "Mindestens so lange, wie er daran gearbeitet hat, die Frauen, die er angegriffen hat, ruhig zu stellen."

(her/APA)