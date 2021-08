"Stabilisierungsphase": Infektionszahlen in Spanien sinken

Die Zahl der Neuinfektionen sinkt in allen Regoinen, auf den bei Urlaubern beliebten Balearen sind die Neuinfektionen allerdings weiterhin auf eher hohem Niveau.

Die Lage im Corona-Hochinzidenzgebiet Spanien bessert sich zusehends. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sei innerhalb einer Woche von ca. 323 auf 265 gefallen, teilte das Gesundheitsministerium des beliebten Urlaubslandes am Mittwochabend in Madrid mit. Die Balearen mit Mallorca haben unterdessen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 331 einen der höchsten Werte ganz Spaniens, auch wenn es dort ebenfalls eine rückläufige Tendenz gibt.

Höhere Zahlen als die Balearen hatten am Mittwoch in Spanien nur die für ihren Weinanbau bekannte Region La Rioja (348) sowie Navarra (344), beide im Norden des Landes. "Wir befinden uns in einer Stabilisierungsphase der rückläufigen Tendenz", das sei sehr erfreulich, betonte Gesundheitsministerin Carolina Darias. Man müsse aber weiterhin Vorsicht walten lassen. Die Zahlen seien immer noch zu hoch. Die Delta-Variante des Coronavirus mache derzeit ca. 75 Prozent aller Neuinfektionen aus.

Die Ministerin meinte, die positive Tendenz der vergangenen Tage sei auf die von zahlreichen der insgesamt 17 Regionen des Landes im Juli beschlossenen Restriktionen zurückzuführen. Dazu gehören unter anderem Sperrstunden und Beschränkungen der Versammlungsfreiheit. In Katalonien, Valencia, Andalusien, Navarra, Aragonien und Kantabrien gelten wieder nächtliche Ausgangssperren in besonders schwer getroffenen Bezirken. Auf den bei Urlaubern sehr beliebten Kanaren lehnte die Justiz dies aber ab, auf Mallorca verzichtete man trotz der sehr hohen Zahlen auf eine solche Maßnahme.

Zuseher bei Sportevents erlaubt

Im August sind nun wieder Zuschauer bei Sportevents erlaubt. Das teilte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Mittwoch mit. Im Outdoor-Bereich dürfen die Stadien zu 40 Prozent ausgelastet werden, in Innenräumen zu 30 Prozent. Diese Kapazitätsgrenzen gelten vorerst vom Fußball-Saisonstart am 13. August bis Ende des Monats, dann werde die Lage neu bewertet. Die Fans müssen auf den Tribünen vorerst jedenfalls strenge Regeln befolgen: Sie müssen Abstand halten, Masken tragen und dürfen weder rauchen noch essen.

(APA/dpa)