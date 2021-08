Zeichner der Abgründe: Martin Perscheid ist tot

Der deutsche Cartoonist Martin Perscheid ist 55-jährig an Krebs gestorben. Er schuf über 4300 Zeichnungen, auch das „Spectrum“ der „Presse“ hat viele gebracht.

„Auf unserer Comic-Seite tun sich von nun an wieder Abgründe auf – Cartoonist Martin Perscheid sei Dank!“ Dieser Satz stand am Donnerstag auf der Homepage des Portals web.de, wo oft Karikaturen von Perscheid erschienen waren. Man fragte sich: Kann man das schreiben angesichts dieses tragisch frühen Todes? Ist das nicht respektlos? Vielleicht. Aber genau deshalb passt es zu Perscheid, der als Zeichner den Respekt gegenüber den Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten des Lebens grundsätzlich verweigerte. Und in Abgründe blickte, etliche seiner Bände trugen diese im Titel, z. B. „Eltern am Abgrund“. Ein anderer hieß „Tut mir leid, aber ein winzig kleiner Penis zählt nicht als Behinderung“, die zugehörige Zeichnung zeigt eine Politesse, die das zu einem Mann sagt, der sein Auto auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat.

Auf einer anderen Perscheid-Zeichnung stehen ein dicker Mann und eine Frau vor dem Karikaturisten, er glupschäugig, sie mit dicker Brille, sie sagt: „Zeichnen Sie irgendwas, das Dicke beleidigt!“ Den Cartoon gibt es auch umgekehrt, mit dicker Frau, so gerecht war Perscheid. Die heute häufige Kritik an der Cancel Culture, dass sie das Gefühl des Beleidigtseins fördere, übersteigerte er, indem er zeigte, dass man jeden beleidigen kann, weil jeder schwach ist, bis hin zu Jesus am Kreuz, der bei Perscheid sagt: „Das stand so nicht in meinem Horoskop!“

Über 4300 Zeichnungen schuf Perscheid, auch das „Spectrum“ der „Presse“ hat viele gebracht, zuletzt zu Weihnachten: einen Verkehrsunfall, bei dem ein Weihnachtsmann stirbt. Nun ist der Zeichner Martin Perscheid 55-jährig an Krebs gestorben.