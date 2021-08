Grüne Liste im Saarland von Bundestagswahl ausgeschlossen

Die Grünen im Saarland manövrierten sich mit einem Streit um die Spitzenkandidatur ins Abseits. Der Wahlausschussleiter ortete einen „schweren Wahlrechtsfehler“. Die Bundespartei muss auf Zweitstimmen aus dem Bundesland verzichten.

In Deutschland sind die Grünen bei der Zulassung zur Bundestagswahl im Saarland gescheitert. Der Landeswahlausschuss hatte die Liste der Grünen abgelehnt. Am Donnerstag lehnte schließlich der Bundeswahlausschuss auch die Beschwerde der Grünen ab. Es habe bei der Listenerstellung einen „schweren Wahlrechtsfehler“ gegeben. Die Entscheidung bedeutet, dass die Landespartei im Saarland am 26. September keine Zweitstimmen erhalten kann. Das hat auch Auswirkungen auf das Bundesergebnis, wenn auch vermutlich nur minimal. 2017 gingen in dem kleinen Bundesland 35.117 Zweitstimmen an die Grünen, knapp ein Prozent.

Die Saar-Grünen trugen damit weniger als 0,1 Prozentpunkte zum

bundesweiten Ergebnis von 8,9 Prozent bei. Umfragen für die Bundestagswahl am 26. September sehen die Grünen derzeit bei Werten um die 20 Prozent.

Der Landeswahlausschuss im Saarland hatte die Nicht-Zulassung der Landesliste Ende Juli damit begründet, dass Delegierte bei der Aufstellungsversammlung zur Liste ausgeschlossen worden waren. Dies sei ein schwerer Fehler gewesen und verletze das Demokratieprinzip.

Streit in der Landespartei

Hintergrund ist ein schwerer Streit in der Grünen Landespartei um die Aufstellung der Liste. Beim ersten Versuch war am 20. Juni der aus Saarlouis stammende Ex-Landesparteichef Hubert Ulrich auf Platz eins und damit zum Spitzenkandidaten der Saar-Grünen gewählt worden. Ein Schiedsgericht erklärte die Wahl dieser Liste danach aber für ungültig, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt hatten. Zudem sah es einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei. Ulrich ist Sprecher des Ortsverbands Saarlouis.

Vor dem zweiten Anlauf der Listenwahl hatte das Bundesschiedsgericht der Grünen dann 49 Delegierte aus dem Ortsverband Saarlouis ausgeschlossen. Der Grund: Das Parteigericht hatte bei der Wahl der Delegierten in dem Ortsverband Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die daraufhin am 17. Juli aufgestellte Liste mit Jeanne Dillschneider an der Spitze ließ der Landeswahlausschuss nun nicht zu. Nach dem Ausschluss hatten sich mehrere Delegierte der Grünen aus dem Verband Saarlouis mit Einwänden gegen die Listen-Aufstellung an die Landeswahlleitung gewandt und um eine "intensive Prüfung" gebeten.

