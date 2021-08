Nova Rock Encore sollte stattfinden - aber nur für Geimpfte

Ein Festival mit 1G-Regel wäre ein guter Anreiz, um die erschreckend geringe Impfquote bei jungen Menschen zu erhöhen.

Kein Nova Rock, kein Frequency, kein Sziget: Wie schon 2020, finden auch im Sommer 2021 keine großen Popfestivals statt, das verfluchte Virus hat sie verhindert. Zu groß schien den Behörden die Gefahr, dass das passieren könnte, was beim Festival „Austria goes Zrce“ auf der kroatischen Insel Pag dann tatsächlich passiert ist: dass ein beträchtlicher Teil der Besucher sich ansteckt, trotz 3G-Regel.

Für den 11. September, also in etwas mehr als einem Monat, ist dennoch ein Festival angesetzt: Nova Rock Encore in Wiener Neustadt. Die Ansteckungsrate wird sich bis dahin wohl nicht drastisch verringern. Wird man dieses Festival also nicht auch absagen müssen?

Nein. Es sollte stattfinden – unter optimalen Sicherheitsbedingungen. Und die wären: 1G-Regel. Eintritt nur für Geimpfte. Wenn man das schon in den nächsten Tagen verkündet, ist für alle noch nicht geimpften Interessierten gerade noch Zeit genug, sich impfen zu lassen. (Wenn's doch zu knapp wird, dann eben mit Johnson & Johnson.) Das würde die Sicherheit drastisch erhöhen. Denn die geringen Wahrscheinlichkeiten, dass ein(e) Geimpfte(r) trotzdem infiziert ist und dass ein(e) andere(r) Geimpfte(r) sich trotz Impfung vom ihm (ihr) ansteckt, multiplizieren sich zu einer noch viel geringeren Wahrscheinlichkeit. Bei nur Getesteten geht diese Rechnung nicht auf.

Außerdem wäre es ein wichtiges Zeichen. Die Impfquote unter 15- bis 35-Jährigen – und das ist die Hauptzielgruppe eines Popfestivals – ist noch immer besorgniserregend niedrig, und genau in dieser Altersgruppe finden derzeit bei weitem die meisten Infektionen statt. Das muss sich ändern, sonst erleben wir im Herbst, wenn sich viele Aktivitäten in Innenräume verlagern, einen weiteren exponentiellen Anstieg. Der auch den Schulbetrieb, zumindest der Oberstufen, gefährden kann. Und das wollen wir nicht mehr erleben.