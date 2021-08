Soll man jetzt auf Osteuropa setzen?

Hohe Energiepreise beflügeln die russische Wirtschaft, anderen Ländern Osteuropas greift der EU-Wiederaufbaufonds unter die Arme. Die Anlagechancen sind vielfältig.

Wien. Die steigenden Rohstoffnotierungen schlagen sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens durch, von der Tankstelle hin zu Baupreisen und Lebensmitteln. Entsprechend gut verdienen viele Branchenfirmen an der Commodity-Hausse. Jede Menge solcher Konzerne gibt es etwa in Russland. Erst vor wenigen Wochen hob die US-Ratingagentur Fitch deshalb – und auch aufgrund der Erholung des Konsumsektors – den Ausblick für die russische Konjunktur an. Im Gesamtjahr 2021 dürfte das Wirtschaftswachstum nunmehr bei 3,7 Prozent liegen.