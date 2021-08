Roter Schwenk in der Asylpolitik?

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verlangt Maßnahmen gegen illegale Migration und schlägt einen Pakt mit Nachbarstaaten Afghanistans vor. Das überrascht – intern wie extern.

In der burgenländischen SPÖ des Hans Peter Doskozil hat man mit Wohlwollen registriert, dass Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner seit Kurzem schärfere Töne in der Asylpolitik anschlägt. Man sei stets über die Kritik aus den eigenen Reihen verwundert gewesen, wenn man auf Grundlage des Kaiser-Doskozil-Papiers – „immerhin Beschlusslage in der SPÖ“ – Vorschläge zur Migrationspolitik gemacht habe, sagt Landesgeschäftsführer Roland Fürst. „Umso wichtiger ist es, dass die Bundespartei nun auf die Linie der SPÖ Burgenland geschwenkt ist und klar formuliert hat, was für uns immer schon selbstverständlich war.“