Abschreiben erlaubt – für große Geister

Immer öfter stolpern Politiker über ihre Plagiate. Aber das große Thema im deutschen Wahlkampf regt in der Wissenschaft, Literatur und Musik schon seit der Antike auf.

„Groz angest get mich an“, gestand Eike von Repgow, der Verfasser des „Sachsenspiegels“, in der Vorrede zu seinem hochmittelalterlichen Rechtsbuch. Angst, andere könnten seinen Text „verkehren“, also verfälschen. Als vorbeugende Maßnahme verfluchte er „alle, die mit diesem Buch Unrecht vollführen“: „Der Aussatz möge sie befallen.“ Heute verzichten die meisten Autoren auf solchen Zauberbann. Sie suchen Zuflucht beim Urheberrecht, setzen Plagiatsjäger auf die Unholde an und vertrauen auf die Magie der Software, die im Nu verdächtige Parallelen findet. Mit solchem Erfolg, dass die „große Angst“ nun meist Politiker angeht, die es beim Verfassen ihrer Dissertationen und Sachbücher mit dem Zitieren nicht so genau nehmen.