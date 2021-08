Die Bekehrung des Machthabers von Minsk ist gescheitert

Die EU hoffte, Lukaschenko von der dunklen Seite der Macht auf den Pfad der Demokratie zu holen. Jetzt darf sie sein brutales Treiben nicht mehr tolerieren.

Egal, um welches diktatorische System es sich auch handelt; egal, ob etwa Nordkorea, Syrien, Burma oder Belarus: Auf eines reagieren alle Machthaber besonders allergisch – auf Kritik. Und zwar auf jede Art von Kritik, mag sie im ersten Moment auch noch so harmlos erscheinen. Da reicht es, dass die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja öffentlich die Pläne ihres Trainers in Zweifel zieht, sie in Tokio bei der 4-x-400-Meter-Staffel aufzustellen. In einem rigiden System wie dem von Belarus gilt schon dieser vorsichtige Ausdruck von Dissens als hoch subversiver Akt. Deshalb schlägt das Regime mit eiserner Faust zurück.