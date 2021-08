Falsch verstandener Datenschutz

Die Forschung profitiert enorm vom Zugang zu Registerdaten, Kritik an der längst nötigen Reform ist unangebracht.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Coronakrise hat gezeigt, dass es in Österreich an den grundlegendsten Daten mangelt, die es erlauben würden, die Pandemie ordentlich zu beforschen und evidenzbasierte Politikentscheidungen zu treffen. Wir wissen z. B. nicht, wie stark die Impfung gegen Hospitalisierung und schwere Krankheitsfolgen wirkt. Ferner ist es unmöglich zu ermitteln, welche sozioökonomischen Gruppen das höchste Infektionsrisiko haben, wie sinnvoll Schutzmaßnahmen für gewisse Gruppen waren und wo man daher nachschärfen sollte.

Dies könnte sich nun ändern: Am 10. August endet die Begutachtungsfrist für eine Gesetzesnovelle, die der Wissenschaftscommunity Zugriff auf staatliche Datenbanken (Registerdaten) erteilt – im Rahmen des Austrian Micro Data Center. Als Präsident der Nationalökonomischen Gesellschaft Österreich, der Vereinigung aller Ökonomen Österreichs, ist es mir ein Anliegen, auf den enormen Nutzen hinzuweisen. Registerdaten werden von der öffentlichen Verwaltung und der Statistik Austria mit hohen Kosten erfasst und gewartet, werden allerdings kaum wissenschaftlich analysiert. Durch die Reform entstehen daher beinahe keine zusätzlichen Kosten.