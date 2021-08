Bennifer und Billary

Via Instagram inszenierte sich Bennifer 2.0. an der Côte d'Azur für die „Poparazzi“. Ob das neue Glück hält? Bill Clinton könnte Auskunft geben

Die Amerikaner und ihre Abkürzungsmanie: Ehe es Brangelina – das zerrüttete Traumpaar Brad Pitt und Angelina Jolie – gab, gab es Branifer, Pitts Paarung mit Jennifer Aniston. Und zuvor – nicht zu vergessen – Braneth, die Verbindung mit Gwyneth Paltrow. Neuerdings feiert Bennifer ein Comeback. Als wären seit der geplatzten Verlobung nicht 17 Jahre vergangen, turtelte Ben Affleck – seine Ehe mit einer anderen Jennifer (Garner) ist auch längst passé – mit der Ex-Flamme Jennifer Lopez alias J. Lo auf einer Jacht vor Saint-Tropez. Via Instagram inszenierte sich Bennifer 2.0. an der Côte d'Azur für die „Poparazzi“, wie der „Spiegel“ süffisant schreibt.

Ob das neue Glück hält? Bill Clinton könnte Auskunft geben, führt er doch seit 50 Jahren eine öffentliche Beziehung mit Hillary. Wie der Alltag bei Billary so abläuft? Bill schreibt mit Co-Autor James Patterson Krimis über Ex-Präsidenten, sie mit Co-Autorin Louise Penny den Thriller „State of Terror“ über eine Außenministerin, der sich nicht auf ihre Ehe beziehen soll. Ein Bestseller-Duell im eigenen Haus. Und in „Hillary“ beschreibt Curtis Sittenfeld, wie alles gekommen wäre, wenn sie Bill nicht geheiratet hätte . . .

Voll Neugier warten wir nun auf das Buchdebüt Jared Kushners, der Hälfte des Duos Javanka mit Ivanka Trump – und was er im Exil in Florida so über seinen Schwiegervater ausplaudert.

