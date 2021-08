Krawall nach alter Schule

Vor 35 Jahren landete BMW mit dem ersten M3 einen Zufallstreffer. Seither etablierte sich eine lukrative Hochleistungsnische um den magischen Buchstaben. Doch auch seine Zukunft ist elektrisch

Nicht alles, was aktuell vom Stapel gelassen wird, ist zwangsläufig elektrifiziert (es wirkt nur so). Es gibt durchaus noch Vertreter der sozusagen alten Schule, in denen Elektromotoren ausschließlich dazu dienen, Fenster zu heben und zu senken – und einen Verbrenner anzuwerfen. Im vorliegenden Fall eine ziemliche Höllenmaschine: Der Sechszylinder des neuen M3 mit drei Litern Hubraum entfacht 480 PS, in vorliegender Competition-Variante gar 510 PS.



Sollte dieses Genre des hochgezüchteten Kraftstoff-Abfackelns vor dem Aussterben stehen, so leistet es heftige Gegenwehr: BMWs hierfür zuständige M-Sparte feiert Verkaufsrekorde. Der bis dahin unerreichte Verkaufserfolg von 2020 dürfte heuer übertroffen werden, so viel deuten die Zahlen des ersten Halbjahrs schon an.

Die Fangemeinde ist also vorhanden. Die Verehrung reicht 35 Jahre zurück, als 1986 der erste M3 herauskam. Da glaubte man noch an eine befristete Sonderserie – der Zweck war ja weniger geschäftliches Kalkül als die Notwendigkeit, ein Homologationsmodell für den Rennsport zu bauen –, doch die Exemplare wurden der M GmbH nur so aus der Hand gerissen, sodass über die Jahre eine ganze Modellfamilie um den magischen Buchstaben herum entstand, nahezu durchgehend von M2 bis M8.

Kompaktes Original

Im Zentrum steht aber bis heute der M3, der Vertreter des kompakten Originals, auch wenn über die sechs Generationen die Konzepte variierten. Gab's einen Vierzylinder zum Einstand, folgten Sechszylinder und V8, bis man wieder zum heutigen Sixpack (in Reihenbauweise) zurückkehrte. Für die hohe Leistungsausbeute ist längst Turbo im Programm.

Unser Favorit? Eindeutig der M3 der Baureihe E46 in Leichtbau-Variante CSL (2003/2004). Mitreißender ist es seither nicht mehr geworden, trotz des PS-Wettrüstens, das den heutigen M3 dorthin rückt, wo vor Kurzem noch astreine Supercars rangierten. Denn zu beklagen sind auch über 400 Kilogramm Mehrgewicht, die dem Leistungsträger über die Zeit aufgenötigt wurden und die den frühen sportlichen Purismus doch ziemlich ausgetrieben haben.

Hochwertiges Interieur, über die Lederfarbe lässt sich diskutieren.



Was dem Verkaufserfolg offenbar nicht schadet, und so ist der M3 heute eine feiste Luxus-Limousine mit den beliebten Insignien der Übermotorisierung, allen voran die typischen vier dicken Endrohre, die sich um den Diffusor am Heck scharen. Die Nachbarschaft muss die Freude am morgendlichen Kaltstart, am fröhlichen Röhren, bis die Kats auf Temperatur sind und sich die Drehzahl wieder absenkt, nicht unbedingt teilen. Aber Krawall gehört dazu.

Als Alltagsauto ist der M3 zwar schon denkbar, aber letztlich fehlbesetzt. All das ungenutzte Potenzial! Wer nicht hin und wieder zum Auslüften auf eine Rennstrecke kommt, wird nie erfahren, wofür die M-Ingenieure den ganzen Aufwand getrieben haben. Und wo findet man öffentliche Straßen, auf denen man Drifts üben kann, mit einer bordeigenen Software zur Bewertung und Verbesserung?

Vier dicke Endrohre zum Gruße. Meistens eher als Verabschiedung.



In Bedrängnis kommt das Konzept aber aus einer anderen Richtung. Die Wahrheit ist, dass sich ein Elektroauto im Alltag viel spritziger bewegen lässt als der M3, der nach einem festen Tritt in das Gaspedal eine gute Sekunde einmal gar nichts tut – so überkomplex ist das Gefüge aus Getriebe, Emissionskontrolle und Regelsystemen geworden. Bis dann freilich die Hölle losbricht, das schon.