Brücken bauen gegen Dämonisierung

In Salzburg wurde heuer im Mai der Makartsteg mit den Liebesschlössern in Marko-Feingold-Steg umbenannt.

Die Uni Salzburg verstärkt ihre Forschung gegen Antisemitismus. Der Niederländer Willem Smelik untersucht hier alte Texte aus der Bibel und dem Talmud sowie Gesetzestexte auf die Ursprünge der Ausgrenzung.

Wer Marko Feingold je persönlich getroffen hat, wird die Begegnung nie vergessen. Er war einer der letzten Überlebenden des Holocaust und wurde nicht müde, gegen Antisemitismus und andere Ausgrenzungen zu kämpfen. Nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde 2019 in Salzburg, im biblischen Alter von 106, wurde nicht nur der zentrale Makartsteg über die Salzach in Marko-Feingold-Steg umbenannt, sondern an der Universität Salzburg nun auch eine Gastprofessur gestiftet, über die internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier forschen und lehren.

Der erste dieser Reihe ist der Niederländer Willem Smelik, Professor für hebräische und aramäische Literatur am University College London, der seit März 2021 und bis Ende des Jahres in Salzburg arbeitet. „Ich gehe täglich über den Marko-Feingold-Steg: Dass sein Name als Brücke verewigt ist, passt perfekt“, sagt Smelik. Denn Feingold baute sein Leben lang Brücken, metaphorisch gesprochen. „Das ist das Einzige, was wir tun können gegen Dämonisierung: Brücken bauen zwischen Menschen und aus Gruppen Individuen machen. Dann hat die Ausgrenzung weniger Kraft“, sagt Smelik.

Was beruht auf Realität?

Die Dämonisierung und ihre Ursprünge sind Schwerpunkt in seiner Forschungsarbeit, die stark auf historischen Texten in vielen Sprachen basiert. Lesend versteht Smelik etwa zehn Sprachen, inklusive Aramäisch, der alten semitischen Sprache, die auch Jesus gesprochen hat. Dass Smelik selbst jüdisch ist, hat vielleicht etwas damit zu tun, warum er sich wissenschaftlich für die Ursprünge des Antisemitismus interessiert: „Aber vielmehr möchte ich aufklären, warum Menschen bestimmte Gruppen dämonisieren.“

Was beruht auf Wirklichkeit, und was ist durch Geschichten und Geschichte entstanden? „Man kann sagen, dass viel virtuelle Realität dabei ist“, sagt Smelik. Damit meint er keine modernen Videospiele, sondern die Tatsache, dass Wirklichkeiten aus Vorlagen geschaffen werden, die nie real waren.

„Es gab etwa in Japan Antisemitismus, lang bevor dort Juden lebten. Ein anderes Beispiel ist ein Text aus dem Neuen Testament, in dem Jesus die Pharisäer beschuldigt, die Söhne des Teufels zu sein“, erklärt Smelik. Obwohl in der Textstelle ein Jude (Jesus) etwas über andere Juden sagt, also kein Antisemitismus darin steckt, wurde sie später dazu verwendet, das jüdische Volk zu dämonisieren. „Ich untersuche, wie Menschen auf solche Texte reagiert haben“, sagt Smelik.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit in Salzburg gilt der römisch kaiserlichen Gesetzgebung: Welche Grundlagen für Antisemitismus stecken in den Gesetzestexten der ersten Jahrhunderte nach Christus? „Kaiser Justinian hat zum Beispiel im sechsten Jahrhundert die Gesetzgebung erneuert und versucht, die griechische Übersetzung der Bibel in den jüdischen Gottesdiensten zu verankern statt der hebräischen“, sagt Smelik. Versteht man die Vorgehensweise aus der jüdisch-christlichen Geschichte der Zeit, werden auch Brennpunkte klar, die bis heute nachwirken. Überhaupt schmökert Smelik gern in Schriftstücken und ist überzeugt, „dass einzelne Schnappschüsse zeigen, welches Nachleben alte Texte haben“.

Wechsel zwischen Sprachen

Der Talmud, das bedeutendste Schriftwerk des Judentums, lebt von einer sehr dialoghaften Sprache. „Darin wird oft zwischen hebräisch und aramäisch gewechselt: Ich untersuche, in welchem Kontext die Wahl des Hebräischen und des Aramäischen wichtig war“, so Smelik, der erklärt, dass beide Sprachen die gleichen, ursprünglich aramäischen Schriftzeichen haben. So wie heute Menschen genau abwägen, wann sie Dialekt, Hochdeutsch oder Englisch reden, gab es zu Zeiten des Alten Testaments und des Talmuds bestimmte Bedingungen für die konkrete Sprachwahl. Ein Fokus liegt dabei auf dem Traktat Megilla aus dem Buch Esther, in dem eine der ersten gewaltsamen Ausschreitungen gegen Juden beschrieben ist. In Kristin De Troyers Gruppe vom Fachbereich „Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte“ laufen mehrere Projekte über das Buch Esther, und Smeliks Forschung gliedert sich nun in deren Ergebnisse ein.

„Es gibt sprachwissenschaftliche und auch soziolinguistische Aspekte, die den Sprachwechsel im Talmud und der Bibelauslegung Midrasch ausmachen“, sagt Smelik. Einerseits sind die Schriftwerke literarische Stücke, die es zu studieren gilt, andererseits spiegeln sie auch die Wirklichkeit der damaligen Zeit wider. „Wir können damit herleiten, welche Assoziationen und Funktionen den unterschiedlichen Sprachen zugeordnet wurden, wenn zwei Gesprächspartner einen Dialog führten. In unserer Alltagssprache wird das genau untersucht, aber für diese alte Literatur ist noch kaum erforscht, warum jemand diese oder jene Ausdrucksform wählt“, schließt Smelik.

Lexikon Marko-Feingold-Gastprofessur: In den kommenden fünf Jahren werden internationale Forscherinnen und Forscher an der Uni Salzburg als Distinguished Fellow lehren und forschen können. Die Stelle wurde im Gedenken an den verstorbenen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Marko Feingold (1913–2019), eingerichtet und wird vom Bundeskanzleramt, dem Land Salzburg, der Erzdiözese Salzburg und der Erzabtei St. Peter unterstützt. Willem Smelik vom University College London ist seit März und bis Ende des Jahres der erste Distinguished Fellow.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2021)