In Mur gestürzter Triebwagen nach einem Monat geborgen

Der am 9. Juli an der Landesgrenze Steiermark-Salzburg entgleiste Triebwagen der Murtalbahn ist aus der Mur geborgen worden. Ein 600-Tonnen-Raupenkran musste dür das 32 Tonnen schwere Fahrzeug angefordert werden.

Der nach einem nächtlichen Unwetter am Morgen des 9. Juli an der Landesgrenze Steiermark-Salzburg entgleiste Triebwagen der Murtalbahn ist am Freitagvormittag aus der Mur geborgen worden. Ein 600-Tonnen-Raupenkran hat das seitlich im Wasser liegende 32 Tonnen schwere Fahrzeug angehoben und über die Uferböschung und eine Geländekante zur Landesstraße geschwenkt. Am Nachmittag wird der Triebwagen grob gereinigt, aufgerichtet und auf einen Schwerlasttransporter verladen. Zwischenzeitlich war der Verkehr auf der Strecke wieder angelaufen.

"Die Bergung ist erledigt, das Fahrzeug befindet sich im Trockenen. Die heikelste Aufgabe ist damit erledigt", sagte der Geschäftsführer des Bahnbetreibers Steiermarkbahn, Gerhard Harer, am Freitag kurz vor Mittag. "Heute in der Früh wurde mit Hilfe von elf Personen der Wasserrettung das Gehänge am Fahrzeug befestigt und alle Sicherungen noch einmal kontrolliert. Kurz nach 10.00 Uhr hat dann die Hebung begonnen. Gegen 11.30 Uhr wurde der Triebwagen am Zwischenlagerplatz abgelegt."

Ein 600-Tonnen-Kran musst für die Bergung angefordert werden APA/ VOGL-PERSPEKTIVE.AT - MIKE VOGL

Beschädigter Triebwagen wird wieder repariert

Eine erste Begutachtung des Fahrzeugs habe ergeben, dass der Triebwagen strukturell nicht schwer beschädigt sein dürfte. "Wir können ihn jetzt aufrichten, sodass er auf den Rädern steht. Nach einer Grobreinigung wird er im Laufe des Nachmittags auf einen Tieflader gehoben und in die Werkstätte nach Murau gebracht", erklärter Harer. Dort sollen bereits am Montag die Reparaturarbeiten beginnen. Wie lange diese dauern werden, hänge auch davon ab, wie viel Schäden an der Elektrik oder den Fahrmotoren entstanden sind.

Nach der Entgleisung im Juli APA/WASSERRETTUNG LV SALZBURG

Für das Manöver waren umfangreiche Vorarbeiten durchgeführt worden. Um die Teile des Schwerlastkrans zur Unfallstelle zu bringen, waren 27 Lkw-Fahrten nötig. Tatsächlich wog der Kran inklusive Gegengewichten heute 450 Tonnen, zusätzlich stand ein Teleskopkran zur Unterstützung bereit. Für die beiden Fahrzeuge wurden rund 2.000 Tonnen Schüttmaterial in den Boden eingebracht. Allein der Standplatz für die Kräne wurde 2,4 Meter dick aufgeschüttet, damit diese stabil stehen.

