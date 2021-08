Die Österreicher stoßen laut Bierkulturbericht am liebsten mit heimischen Biersorten an, nur vier Prozent bevorzugen internationales Bier. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist zuletzt höher als in Deutschland.

Heute ist internationaler Tag des Bieres. Österreich zählt im weltweiten Vergleich traditionell zu den fleißigsten Biertrinkern. Der aktuelle Bierkulturbericht der Brauunion gibt Aufschluss darüber, worauf es den Österreichern beim Bierkonsum vor allem ankommt.

Demnach trinken 57 Prozent der Österreicher regelmäßig, also zumindest mehrmals pro Monat, Bier. Die meisten verbinden hierzulande mit dem Bierkonsum Genuss, Geschmack und Geselligkeit. 87 Prozent sind der Ansicht, dass Bier in der österreichischen Getränkekultur einen wichtigen Stellenwert hat.

Österreicher bevorzugen regionales Bier

59 Prozent greifen beim Bier bevorzugt zum Märzen, gefolgt von Pils (43 Prozent), Zwickl (40 Prozent) und Weißbier (37 Prozent). Für 75 Prozent ist es wichtig, dass das konsumierte Bier eine österreichische Marke aus einer österreichischen Brauerei. Männer greifen zudem deutlich häufiger zum beliebten Gerstensaft: 76 Prozent geben an, mehrmals pro Monat Bier zu trinken, unter den Frauen sind es 39 Prozent. 33 Prozent der Frauen geben an, (fast) gar nicht Bier zu trinken (Männer: zwölf Prozent).

Nur Tschechen trinken mehr Bier

Beim Vergleich des internationalen Pro-Kopf-Konsums musste sich Österreich 2019/2020 übrigens nur Tschechien geschlagen geben. Platz drei belegte Deutschland. Das zeigt sich auch im Kaufverhalten der Österreicher: 78 Prozent gaben an, zumindest einmal im Monat Bier zu kaufen.

Wer den internationalen Tag des Bieres gebührend feiern möchte, wird in Belgien fündig: Dort wird seit 1995 das wohl teuerste Bier der Welt gebraut. „La Vieille Bon Secours“ wird in zwölf-Liter-Flaschen abgefüllt und ist für umgerechnet fast 800 Euro erhältlich.

>>> Bierkulturbericht der Brauunion